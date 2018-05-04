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Новосибирский суд оставил в колонии создателя пирамиды

 4 мая, 09:59
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Новосибирский суд оставил в колонии создателя пирамиды
фото с сайта pixabay.com

Константин Дергалев был осуждён в Новосибирске почти на девять лет за мошенничество и отмывание денег — его жертвами стали около 1,5 тысяч вкладчиков.

Приговор руководителю кредитного кооператива «Кредитное партнёрство» Константина Дергалеву вынесли в сентябре 2013 года. В 2004-2008 годах его жертвами стали почти 1,5 тысячи вкладчиков. Общая сумма ущерба составила около 220 млн рублей. Тогда Константина Дергалева приговорили за особо крупное мошенничество и легализацию преступных доходов к девяти годам лишения свободы и штрафу в 600 тысяч рублей. Однако затем суд снизил срок до восьми лет и десяти месяцев, а штраф до 550 тысяч рублей.

3 мая Первомайский райсуд Новосибирска отклонил прошение об УДО Константина Дергалева — об этом сообщил «Ъ» со ссылкой на помощника прокурора Павла Федченко.

«Против УДО предпринимателя выступили потерпевшие, некоторые из них до сих пор считают, что в 2013 году Константин Дергалев получил недостаточно суровое наказание. Одним из жертв пирамиды, указывается в материалах суда, компенсирован ущерб в размере 1–2 % от суммы вклада, другим — не возмещен вовсе. Высказалась против выхода бизнесмена на свободу и прокуратура», — сообщило издание.

Напомним, в апреле топ-менеджера Омского НПЗ обвинили в мошенничестве на 1,2 млрд рублей.

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