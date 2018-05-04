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Около 10 тысяч россиян обратились к врачам из-за укусов клещей

 4 мая, 01:10
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Около 10 тысяч россиян обратились к врачам из-за укусов клещей
фото с сайта pixabay.com.

Около 10 тысяч россиян обратились к врачам из-за укусов клещей с середины марта. Об этом ТАСС сообщили в Роспотребнадзоре.

Больше всего жалоб на укусы поступило из Краснодарского, Ставропольского краев, а также Иркутской и Ростовской областей. Случаи заболевания клещевым энцефалитом на территории России пока не зафиксированы.

Прививки от клещевого энцефалита сделали более миллиона россиян, — сообщила ТАСС представитель Роспотребнадзора Анна Брычева.

«В медицинские организации на сегодняшний день обратилось уже более 10 тысяч человек по поводу присасывания клещей. Но это меньше примерно в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и соответствует средним многолетним значениям. Если говорить о тех субъектах, где наиболее активны сейчас клещи, то наибольшее количество обращений по поводу их укусов зарегистрировано в Краснодарском крае, в Ставропольском крае, Иркутской, Ростовской областях и Республике Крым.- сказала Брычева.- Пока не зарегистрировано случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и анаплазмозом. Но уже установлено 27 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом. Однако это число не превышает наблюдений за аналогичный пятилетний период».

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