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Прожиточный минимум в Новосибирской области вырос почти на 4,2 %

 4 мая, 17:54
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Прожиточный минимум в Новосибирской области вырос почти на 4,2 %
фото с сайта pixabay.com

За первый квартал 2018 года жителям Новосибирской области стало немного труднее — а точнее на 400 рублей за каждый месяц.

Прожиточный минимум в первом квартале 2018 года составил 10,7 тысяч рублей. В четвёртом квартале он оценивался в 10,3 тысяч рублей. Об этом сообщил Новосибирскстат со ссылкой на постановление врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

У трудоспособных жителей региона прожиточный минимум вырос с 10,9 до 11,4 тысяч. У пенсионеров — с 8,3 до 8,6 тысяч, у детей — с 10,7 до 11,1 тысяч рублей.

В Новосибирской области продолжает расти стоимость товаров и услуг.

«Индекс потребительских цен (ИПЦ) в марте 2018 года составил 100,1%», — сообщили на сайте Новосибирскстата.

Напомним, в октябре 2017 года Андрей Травников предложил повысить минимальную зарплату до 85 % от прожиточного минимума.

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