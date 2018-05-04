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В Новосибирске поймали любительницу бесплатных котлет

 4 мая, 11:25
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В Новосибирске поймали любительницу бесплатных котлет
фото с сайта pixabay.com

Ранее судимая за аналогичное преступление жительница Новосибирска украла почти 10 килограммов мяса — теперь она под подпиской о невыезде.

25 апреля в полицию поступило заявление о краже мяса из расположенного в Дзержинском районе на улице Кошурникова продуктового магазина. Сумма ущерба составила более трёх тысяч рублей.

«После проведённого расследования по подозрению в краже была задержана 30-летняя жительница Калининского района. Выяснилось, что она до этого уже была судима», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Против магазинной воровки возбуждено уголовное дело по статье «Кража». С неё взяли подписку о невыезде, расследование продолжается.

Напомним, в мае жительница Академгородка уехала на чужом велосипеде, но была поймана.

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