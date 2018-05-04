В Новосибирске поймали любительницу бесплатных котлет

Ранее судимая за аналогичное преступление жительница Новосибирска украла почти 10 килограммов мяса — теперь она под подпиской о невыезде.

25 апреля в полицию поступило заявление о краже мяса из расположенного в Дзержинском районе на улице Кошурникова продуктового магазина. Сумма ущерба составила более трёх тысяч рублей.



«После проведённого расследования по подозрению в краже была задержана 30-летняя жительница Калининского района. Выяснилось, что она до этого уже была судима», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.



Против магазинной воровки возбуждено уголовное дело по статье «Кража». С неё взяли подписку о невыезде, расследование продолжается.



Напомним, в мае жительница Академгородка уехала на чужом велосипеде, но была поймана.