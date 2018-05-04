В Новосибирской области пьяного подозреваемого не пустили на суд

Изрядно выпивший мужчина пытался проникнуть в здание суда — там должно было рассматриваться его уголовное дело.

В Купинском районе судебные приставы задержали местного жителя, который пришёл в суд, еле держась на ногах. Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе областного управления федеральной службы судебных приставов, 32-летнего мужчину должны были судить за кражу.



На входе в здание суда его пытались досмотреть, но пьяный подозреваемый начал материться. Он пытался объяснить, что немного выпил, но только лишь для того, чтобы снять стресс перед судебным заседанием.



Из-за опьянения и агрессивного поведения мужчину на суд не пустили. В отношении его был составлен административный протокол, после рассмотрения которого дебошир был арестован на двое суток.



Напомним, в апреле в Новосибирске суд арестовал 26-летнего жителя города, который покалечил сотрудника полиции.