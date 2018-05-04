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В посёлке Двуречье задержан форточник

 4 мая, 18:19
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В посёлке Двуречье задержан форточник
фото с сайта pixabay.com

Мужчина проник в частный дом под Новосибирском— его добычей стал ноутбук.

В ночь на 15 апреля в посёлке Двуречье неизвестный через открытую форточку залез в дом и украл портативный компьютер стоимостью 17 тысяч рублей.

После проведённого расследования полицейские задержали подозреваемого — им оказался 30-летний местный житель. Выяснилось, что пять лет назад он уже был судим за грабёж.

«В посёлке Линёво он вырвал у прохожей сумочку, в которой было семь тысяч рублей. Теперь подозреваемый находится под стражей, следствие продолжается», — рассказали в пресс-службе областного управления полиции.

Напомним, в апреле в Новосибирске ради сотового телефона стоимостью 500 рублей молодые люди запинали до смерти женщину.

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