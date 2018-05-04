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За смерть людей руководитель конного клуба в Новосибирске отправится под суд

 4 мая, 15:40
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За смерть людей руководитель конного клуба в Новосибирске отправится под суд
фото с сайта nsk.sledcom.ru

В Новосибирске завершилось расследование уголовного дела по факту обрушения крыши конного клуба «Аллюр».

По версии следствия, в августе 2016 года по результатам аукциона между ФГУП «Почта России» и 48-летним индивидуальным предпринимателем был заключён договор аренды нежилых зданий. Согласно документам, бизнесмену передали во временное владение и пользование шесть нежилых помещений, общей площадью 855,9 квадратных метров, расположенных на территории бывшего детского оздоровительного лагеря имени Путилова в Новосибирском районе.

Подозреваемый нарушил Федеральное законодательство и возвёл на той территории крытый манеж площадью 800 квадратных метров.

«В данном манеже предприниматель организовал и стал проводить тренировки по конному спорту, занятия по иппотерапии, а также фестивали по конному виду спорта», — сообщила пресс-служба следственного комитета Новосибирской области.

Днём 19 января 2017 года во время тренировки по конному спорту обрушилась крыша манежа, который не отвечал требованиям безопасности. В результате погибли 45-летний тренер и 15-летняя девочка. Также мама погибшей и четверо детей получили повреждения различной степени тяжести.

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего индивидуального предпринимателя — руководителя конного клуба «Аллюр», которого обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Напомним, в январе 2017 года Сиб.фм публиковал видео последствий обрушения крыши в конном клубе.

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