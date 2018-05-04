Путин заявил о готовности России к Чемпионату мира по футболу

Россия готова к Чемпионату мира по футболу, заявил президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета организационного комитета «Россия-2018», сообщает «Финам».

«Подготовка к Чемпионату мира по футболу, который в этом году принимает наша страна, практически завершена. Россия к турниру готова», — сказал Владимир Путин.

По словам президента, сейчас наступает самый ответственный этап — точечной настройки всех механизмов, задействованных в процессе проведения мирового первенства.

«В течение целого месяца наши регионы будут находиться в центре внимания всего мира, — отметил Путин. — Наша обязанность как радушных, внимательных хозяев турнира — позаботиться о каждом болельщике, посещающем матчи первенства».

Отдельное внимание президент обратил на благоустройство городов, принимающих матчи и болельщиков: оно должно быть своевременным и надежным. «Добавлю, что это задача не только к чемпионату, разумеется. Смысл не в том, чтобы устраивать штурмовщину и показуху. Порядок, благоустройство — это повседневная работа региональных и муниципальных властей в интересах, прежде всего, местных жителей», — уточнил глава государства.

Еще одна важнейшая тема, на которую обратил внимание президент, — медицинское сопровождение. «Надо предусмотреть механизм, исключающий любые бюрократические препоны и проволочки. Отсутствие у человека страховки или регистрация в другом городе — вопрос чисто технический. Главное — своевременное и качественное оказание медицинской помощи», — сказал Владимир Путин.

На заседании набсовета также обсуждались вопросы безопасности и транспортной инфраструктуры. Президент выразил уверенность, что правоохранительные органы будут работать предельно корректно и деликатно, а созданная к ЧМ-2018 инфраструктура повысит качество жизни россиян.

«Мы всегда рады нашим гостям и открыты для общения. И знаем, что объединяющая людей атмосфера турнира, позитивный настрой зрителей и участников, образ России как гостеприимной страны — это тоже значительная часть наследия чемпионата мира по футболу», — сказал Путин.

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Напомним, что открытие Чемпионата мира по футболу покажут на новосибирской набережной