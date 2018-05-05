65 % жителей Новосибирска готовы к космическому путешествию

Эксперты развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 900 новосибирцев и выяснили, хотят ли они полететь в далёкое путешествие по звёздам.

Как выяснили исследователи «Фотостраны», 65 % новосибирцев решительно готовы слетать в космическое путешествие: одни из них считают это возможностью сделать свой вклад в науку, другие хотят отправиться к звёздам в поисках приключений.

29 % участников опроса, напротив — не желают покорять вселенную. Многие считают это опасным, так как космические пространства недостаточно изучены. Также часть респондентов считает космические экспедиции бесполезной тратой сил, времени и ресурсов.

«На земле столько проблем, а человечество стремится за новыми в небо, я этого не понимаю,» — прокомментировал свой ответ участник опроса Александр.

Оставшиеся жители Новосибирска ещё не решили, хотят ли они отправиться в космос, и не смогли однозначно ответить на поставленный вопрос.

Напомним, в апреле исследователи «Фотостраны» выяснили, что у 47 % жителей Новосибирска сбываются сны.