АВТОВАЗ поднял цену на Lada

С 1 мая 2018 года в России подорожали автомобили LADA. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в результате проводимого мониторинга цен на новые машины. Как отмечается, подорожали все семейства и комплектации автомобилей LADA.

Так, Granta, Kalina, Priora и внедорожник 4×4 выросли в цене на 10 тыс. рублей. Пассажирская и грузовая версии LADA Largus тоже стали дороже на 10 тыс. рублей, а вот Largus Cross — на 15 тыс. рублей. LADA Vesta, Vesta CNG, Vesta SW и XRAY прибавили в цене 15 тыс. рублей, в то время как Vesta SW Cross и вовсе подорожала на 25 тыс. рублей.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», теперь минимальные цены на семейства автомобилей LADA следующие: Granta — от 409, 9 тыс. рублей; Kalina — от 460, 6 тыс. рублей; Priora — от 424, 9 тыс. рублей; Vesta — от 584, 9 тыс. рублей; XRAY — от 629, 9 тыс. рублей; Largus — от 524, 9 тыс. рублей; 4×4 — от 499, 9 тыс. рублей.

Напомним, что в 2017 году в России было продано 1,5 млн авто; в массовом сегменте лидирует LADA.