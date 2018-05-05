Банк России терпит убытки и сокращает персонал

Банк России в 2017 году получил убыток в размере 435,3 млрд рублей против 43,7 млрд рублей прибыли годом ранее, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет регулятора.

Процентные доходы за отчетный период упали на 20,6% — до 282 млрд рублей. Объем активов увеличился на 6,6% — до 30,8 трлн рублей против 28,9 трлн рублей по итогам 2016 года.

Кроме этого, регулятор сообщил о том, что сократит численность сотрудников в первом полугодии на 3,2 тыс., или 5,7%

Напомним, что власти РФ в 2018 году намерены восполнить резервные фонды, которые были потрачены в два предыдущих года.