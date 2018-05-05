Две тысячи новосибирцев приняли участие в майском велопробеге

В Новосибирске прошла седьмая ежегодная акция «Привет, велосипед!», где горожане показали, что холод для настоящих сибиряков — не помеха.

5 мая в Новосибирске состоялся майский велопробег, который ежегодно проводит общественная организация «Привет, велосипед!». Около двух тысяч жителей города разных возрастов прокатились на велосипеде от ГПНТБ до парка «Городское начало», сделав круг через левый берег с остановкой у Монумента славы.

Сбор участников начался в 12 часов дня у ГПНТБ. У велосипедистов перед стартом было немало развлечений: тест на знания ПДД, бесплатный велосервис «Привет, велосипед!», выступления «Молока стакана», Юрия Лыткина и многое другое.

В 15:00 мэр Новосибирска Анатолий Локоть нажал на огромную красную кнопку и открыл фонтан.

В 15:15 весёлым маршем велосипедисты отправились в путь под сопровождением экипажей ГИБДД и дежурных «Привет, велосипед!». Маршрут у колонны был следующий: ГПНТБ — Октябрьский мост — Монумент славы — Димитровский мост — парк «Городское начало».

Как рассказал Сиб.фм руководитель организации «Привет, велосипед» Алексей Куницин, хоть из-за холода участников в этот раз было меньше, настрой у велосипедистов всё равно был отличный.

«Холод — единственный минус. И то, он многих только наоборот раззадорил. Как вызов такой сработал!», — рассказал он.

Также Алексей Куницин отметил, что до финиша доехали не все — а только примерно полторы тысячи из двух.

«Думаю, что те, кто живёт на левом берегу там и остались, а на правый уже не поехали. Потому что было прохладно», — объяснил он.

Представители «Привет, велосипед» заявили у себя на странице в соцсети «ВКонтакте», что за время существования их организации число велосипедистов в Новосибирске значительно увеличилось.

«Теперь нас считают полноправными участниками дорожного движения, отдельной социальной группой, если хотите. И даже автолюбители не только нас пропускают на дороге, но и иногда побаиваются», — написали в паблике.

Напомним, в феврале велосипедист и 13-й трамвай померились скоростью в Новосибирске.