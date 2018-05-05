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Медведев потребовал учесть религию при экспорте сельхозпродукции

 5 мая, 06:04
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Медведев потребовал учесть религию при экспорте сельхозпродукции
фото ивана анатольева

Для развития экспорта российской сельхозпродукции на зарубежные рынки нужно учитывать требования других стран к качеству продукции и их традиции, в том числе религиозные.

Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам качества экспортируемой сельхозпродукции, сообщает ТАСС. Премьер отметил, что для успешной продажи за рубеж сельхозпродукции, нужно производить и перерабатывать ее «по стандартам стран-импортеров».

Кроме этого, Медведев отметил, что рост объема поставок зерновых из РФ на экспорт в текущем году, по данным на конец апреля, составляет свыше 42%. Он подчеркнул, что агроэкспорт принес в минувшем году России почти 21 млрд долларов.

Напомним, что перспективы нового агросезона для многих игроков рынка и производителей остаются неясными.

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