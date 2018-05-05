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Ответственность за качество техосмотра появилась в России

 5 мая, 05:05
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Ответственность за качество техосмотра появилась в России
фото с сайта pixabay.com.

В силу вступили поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», сообщает «АВТОСТАТ».

В документе говорится, что одним из принципов проведения технического осмотра по новым правилам является ответственность операторов технического осмотра за выдачу диагностической карты, содержащей заключение о возможности эксплуатации транспортного средства, если автомобиль не соответствует обязательным требованиям безопасности.

Талон техосмотра, который в прежние времена мог быть выдан только в ГИБДД, в 2013 году отменили и на смену ему пришла диагностическая карта. Между тем, по статистике, лишь 50% автовладельцев в действительности проходили процедуру техосмотра, остальные покупали диагностическую карту при приобретении полиса ОСАГО.

В руководстве ГИБДД приводят и печальную статистику дорожно- транспортных происшествий: 2017 году было зафиксировано 6455 аварий, что на 19,6% больше по сравнению с 2016 годом. Правда, при этом остается неизвестным, сколько процентов аварий произошло из-за технической неисправности автомобиля.

Как бы там ни было, вступивший в силу закон предполагает ответственность не только для тех, кто проводит техосмотр, но и для автолюбителей. Теперь при прохождении техосмотра на контрольном пункте вам обязаны выдать диагностическую карту в любом случае, даже если автомобиль не соответствует требованиям безопасности.

Только вот в случае остановки инспектором за технически неисправную машину надо будет заплатить штраф. Кроме того, в правила прохождения техосмотра внесены и новые требования к безопасности авто. Согласно новым правилам, если используется шипованная резина, то ею должны быть оборудованы все колеса.

Помимо знака аварийной остановки, теперь в обязательном порядке будут проверять наличие аптечки и исправного огнетушителя. Запрещается демонтаж предусмотренных заводом-изготовителем стеклоочистителей и стеклоомывателей. Также новая редакция правил техосмотра не допускает установку окрашенных или бесцветных оптических деталей и пленок на рассеиватели световых приборов, подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя руля, неисправность усилителя руля.

Напомним, что Новосибирск вошёл в топ городов с простым обслуживанием авто.

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