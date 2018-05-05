Правительство РФ сделало ставку на электромобили

Производство новых электромобилей может обеспечить высокие темпы роста российского авторынка, сообщает ТАСС со ссылкой на утвержденную 4 мая 2018 года правительством Стратегию развития автопрома до 2025 года.

Ставка в документе сделана на поддержку НИОКР и создание инфраструктуры зарядных станций. Покупателям электротранспорта стратегия обещает льготы по налогам на авто, а также бесплатные парковки, доступ на полосы общественного транспорта, скидки на проезд по платным дорогам.

Напомним, что Новосибирская область лидирует по количеству электромобилей в Западной Сибири.