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Правительство РФ сделало ставку на электромобили

 5 мая, 07:01
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Правительство РФ сделало ставку на электромобили
фото с сайта pixabay.com.

Производство новых электромобилей может обеспечить высокие темпы роста российского авторынка, сообщает ТАСС со ссылкой на утвержденную 4 мая 2018 года правительством Стратегию развития автопрома до 2025 года.

Ставка в документе сделана на поддержку НИОКР и создание инфраструктуры зарядных станций. Покупателям электротранспорта стратегия обещает льготы по налогам на авто, а также бесплатные парковки, доступ на полосы общественного транспорта, скидки на проезд по платным дорогам.

Напомним, что Новосибирская область лидирует по количеству электромобилей в Западной Сибири.

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