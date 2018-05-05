4 балла
+4 °C
Курс ЦБ:
63,2
75,64

Реклама цирка заполонила улицу Новосибирска и вызвала гнев местных жителей

 5 мая, 12:05
были упомянуты
подходящие темы
Реклама цирка заполонила улицу Новосибирска и вызвала гнев местных жителей
фото со страницы Дмитрия Прибаловца в соцсети Facebook

Более 100 объявлений расклеили на улице Богдана Хмельницкого в Новосибирске — под раздачу попали даже фасады жилых домов; теперь «пиарщикам» грозит штраф за нарушение правил.

Депутат Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Прибаловец крайне возмутился навязчивой рекламой приезжего цирка шапито Демидовых. Только на улице Богдана Хмельницкого наклеено их афиш более 100 штук. Примечательно, что рекламу развешали на фасады жилых домов, осветительные столбы, остановочные павильоны, двери магазинов и на остальные доступные для их рук места.

«Самое в этом неприятное — фасады домов. Они оштукатурены и, если на них приклеить бумагу, то потом, когда её отдираешь, остаются большие и некрасивые следы», — рассказал Сиб.фм Дмитрий Прибаловец.

Как объяснил депутат, это нарушает правила размещения наружной рекламы и благоустройства города. Объявления можно клеить только на специально отведённых для них местах.

3 мая один из местных жителей обратился в полицию по поводу этих объявлений на Богдана Хмельницкого. Сотрудники задержали расклейщиков, а Дмитрий Прибаловец взял ситуацию под личный контроль, чтобы эти люди и их заказчики не смогли избежать наказания. Он лично переговорил, а также письменно обратился в Управление рекламы Новосибирска, районную административно-техническую инспекцию, Управление по охране объектов культурного наследия и полицию.

«Сейчас будем стараться, чтобы штрафы наложили за каждый случай. Там маленький штраф — по существующим нормативам всего тысяча рублей выписывается с расклейщика. Но мы договорились с административно-технической инспекцией, что будут за каждое место выписывать отдельно штраф», — рассказал Дмитрий Прибаловец.

Спустя два дня, по его словам, объявления так и не убрали. Сегодня, 5 мая, депутат пообещал съездить на Богдана Хмельницкого и снова проверить обстановку. Также он призвал жителей не ходить на это шапито, дабы наказать за подобный подход к рекламе, и сообщать сотрудникам полиции, если они увидят, что где-то ещё также яро расклеивают объявления. Так, депутат уже узнал, что на улице Ипподромской тоже всё заклеено рекламой.

Напомним, в декабре 2017 года житель Томска пожаловался на рекламу ломбарда на обороте счетов за холодную воду.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 30 апреля, 12:25 • статья

Монстрация 2018: без сучка и задоринки

В Новосибирске грядёт очередная Монстрация — в преддверии выборов власть, похоже, вынуждена была пойти на компромисс.
 5 апреля, 17:36 • статья

Курс на вытрезвление

В Новосибирске хотят возродить медвытрезвители. Кого туда будут доставлять и почему существующая система не устраивает ни полицию, ни медиков, разбирался корреспондент Сиб.фм.
 23 марта, 15:08 • статья

Местный значит свой

Зачем нам муниципальные депутаты? Что находится в их полномочиях? Получают ли они за работу деньги? Сиб.фм разобрался в вопросе.
самое популярное
 24 апреля, 13:46 • новость

Девушка с голой попой шокировала пассажиров новосибирского метро

Небольшой переполох вызвала белокурая пассажирка, которая была замечена в Новосибирском метрополитене — красавица была одета по последней моде — в рваных джинсах, при этом огромная дырка красовалась у блондинки на ягодицах.
 26 апреля, 16:38 • новость

Я начинаю сходить с ума — арест тушившего «Зимнюю вишню» пожарного признали законным

Пожарному, тушившему кемеровский ТЦ, Сергею Генину отказали в удовлетворении апелляционной жалобы — адвокат потерпевших считает, что сотрудники спасали вещи из гардероба, а не людей.
 28 апреля, 14:22 • новость

Пьяную дебоширку вышвырнули из автобуса в Новосибирске

В Новосибирске женщина вместе со своей подругой заставила парня уступить ей место, а после «победы» устроила истерику в автобусе.
 24 апреля, 11:07 • новость

Телом на море, ушами в Сибири: Yota снизит цены на связь в Крыму

Более чем в семь раз российский инновационный оператор уменьшит стоимость на исходящие звонки в Крыму.
 2 мая, 17:34 • новость

WhatsApp заблокируют в России уже летом 2018 года

Блокировка WhatsApp может последовать по тем же причинам, по которым ранее было принято решение о блокировке Telegram, сообщает «Звезда» со ссылкой на экспертов портала akket.com.
 23 апреля, 13:15 • новость

У новосибирской новостройки вспыхнул утеплитель

Новосибирский регион захлестнула череда пожаров — на этот раз пришлось тушить вспыхнувшую в областном центре новостройку.