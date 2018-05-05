Реклама цирка заполонила улицу Новосибирска и вызвала гнев местных жителей

Более 100 объявлений расклеили на улице Богдана Хмельницкого в Новосибирске — под раздачу попали даже фасады жилых домов; теперь «пиарщикам» грозит штраф за нарушение правил.

Депутат Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Прибаловец крайне возмутился навязчивой рекламой приезжего цирка шапито Демидовых. Только на улице Богдана Хмельницкого наклеено их афиш более 100 штук. Примечательно, что рекламу развешали на фасады жилых домов, осветительные столбы, остановочные павильоны, двери магазинов и на остальные доступные для их рук места.

«Самое в этом неприятное — фасады домов. Они оштукатурены и, если на них приклеить бумагу, то потом, когда её отдираешь, остаются большие и некрасивые следы», — рассказал Сиб.фм Дмитрий Прибаловец.

Как объяснил депутат, это нарушает правила размещения наружной рекламы и благоустройства города. Объявления можно клеить только на специально отведённых для них местах.

3 мая один из местных жителей обратился в полицию по поводу этих объявлений на Богдана Хмельницкого. Сотрудники задержали расклейщиков, а Дмитрий Прибаловец взял ситуацию под личный контроль, чтобы эти люди и их заказчики не смогли избежать наказания. Он лично переговорил, а также письменно обратился в Управление рекламы Новосибирска, районную административно-техническую инспекцию, Управление по охране объектов культурного наследия и полицию.

«Сейчас будем стараться, чтобы штрафы наложили за каждый случай. Там маленький штраф — по существующим нормативам всего тысяча рублей выписывается с расклейщика. Но мы договорились с административно-технической инспекцией, что будут за каждое место выписывать отдельно штраф», — рассказал Дмитрий Прибаловец.

Спустя два дня, по его словам, объявления так и не убрали. Сегодня, 5 мая, депутат пообещал съездить на Богдана Хмельницкого и снова проверить обстановку. Также он призвал жителей не ходить на это шапито, дабы наказать за подобный подход к рекламе, и сообщать сотрудникам полиции, если они увидят, что где-то ещё также яро расклеивают объявления. Так, депутат уже узнал, что на улице Ипподромской тоже всё заклеено рекламой.

Напомним, в декабре 2017 года житель Томска пожаловался на рекламу ломбарда на обороте счетов за холодную воду.