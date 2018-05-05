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С жителей НСО собирают предложения в Стратегию социально-экономического развития региона

 5 мая, 12:55
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С жителей НСО собирают предложения в Стратегию социально-экономического развития региона
фото с сайта nso.ru

По инициативе врио губернатора Новосибирской области 4 мая начался сбор предложений на площадке общественной структуры.

Общественная палата Новосибирской области поддержала инициативу врио главы региона Андрея Травникова по привлечению активных граждан к разработке Стратегии социально-экономического развития региона. 4 мая сбор предложений начался на площадке общественной структуры, осуществляющей взаимодействие граждан с органами государственной власти.

«Участие жителей Новосибирской области в разработке такого важного документа, как Стратегия социально-экономического развития региона, необходимо. Поэтому члены Общественной палаты рассказывают гражданам об инициативе главы региона Андрея Травникова, собирают их мнения. Стратегия направлена на повышение качества жизни и развитие нашего региона», — отметила председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева.

Также она сообщила, что для сбора предложений разработаны специальные бланки, которые до 20 июня можно заполнить в Общественной палате, в 44 МФЦ региона и в 25 ресурсных центрах общественных инициатив в муниципальных образованиях.

Кроме того, комиссиями Общественной палаты организованы площадки для общественных обсуждений.

«Мы уверены, что предложений будет много. Самые важные и интересные из них мы обсудим с главой региона и общественниками», — отметила Галина Гриднева.

Несколько жителей региона уже представили свои предложения 4 мая. Речь шла о развитии здравоохранения, села, демографической политике и экологической безопасности.

Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области разрабатывается по инициативе Андрея Травникова. Её цель — сформировать механизмы устойчивого развития ключевых отраслей области, проработать решения проблемных зон региона и обеспечить улучшение качества жизни людей.

К разработке программы по предложению врио губернатора привлечены общественность, представители научного и бизнес-сообщества Новосибирской области, ведущие эксперты федерального уровня, имеющие опыт разработки подобных документов, как для других регионов Российской Федерации, так и для регионов смежных государств.

Напомним, в мае Андрей Травников спросил у ветеранов, как развивать Новосибирскую область.

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