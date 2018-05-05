Андрей Травников спросил у ветеранов, как развивать Новосибирскую область

Идеи и предложения по развитию стратегии социально-экономического развития Новосибирской области принимаются от всех жителей региона; на торжественном приёме Андрей Травников попросил ветеранов поделиться своим опытом для развития региона.

На губернаторском приёме, прошедшем 4 мая в правительстве Новосибирской области, врио губернатора Андрей Травников поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, «детей войны», ветеранов труда, ранее работавших в органах исполнительной власти нашего региона, вдов участников Великой Отечественной войны с наступающей 73-й годовщиной Великой Победы и обсудил с ними социально-экономическую ситуацию в регионе и основные направления развития.

Травников напомнил гостям приёма, что в конце 2017 года в регионе стартовала работа по актуализации Стратегии социально-экономического развития.

«Было бы полезно для нас, если бы вы через ветеранские организации, Советы ветеранов с высоты своего опыта высказали предложения, как развивать регион, на что обратить внимание в первую очередь: на какие отрасли и направления», — обратился к участникам приёма Андрей Травников.

Напомним, на данный момент самое мощное развитие в регионе получила наука; президент России Владимир Путин во время своего визита в Новосибирск в феврале поддержал предложения сибирских учёных о новом этапе развития Новосибирского научного центра.