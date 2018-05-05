2 балла
0 °C
Курс ЦБ:
63,2
75,64

Варламов обещал подать в суд на Роскомнадзор из-за блокировки Telegram

 5 мая, 22:04
были упомянуты
подходящие темы
Варламов обещал подать в суд на Роскомнадзор из-за блокировки Telegram
фото с сайта pixabay.com.

ТОП-блогер Илья Варламов пообещал подать в суд на Роскомнадзор по поводу блокировки серверов, которые он использует для хранения фото. По данным Варламова, подсеть стала недоступна для пользователей из-за кампании по прекращению работы Telegram в России.

«Некоторые пользователи жалуются, что не видят картинок на Varlamov.ru. Всё просто: РКН, гоняясь по интернету за Павлом Дуровым, заблокировал сервер, который раздавал картинки для моего сайта.

19 апреля РКН забанил подсеть 178.63.0.0/16 у нашего провайдера — это примерно 65 тысяч адресов, куда и входит наш сервер 178.63.ххх.ххх. Именно на него я заливаю фотки, и к нему прицеплен домен varlamov.me (по этому адресу фотографии показываются). <...>

Чтобы обойти блокировки, мы сделали 3 сервера у других хостеров, которые не попали под блокировку (в итоге оказалось, что один из них всё-таки попал, то есть осталось 2 „живых“ сервера). Для этого пришлось нанять админа, работа которого стоит $35 в час. За 15 часов его работы я заплатил $525. Ещё $100 в месяц придётся тратить за каждый месяц блокировки (хостинг плюс работа админа — 2 часа в месяц). Это только прямые потери от блокировки. <...>

Сегодня я проконсультировался с адвокатом. Сейчас собирают документы, подтверждают расходы в связи с блокировкой. В ближайшее время обращусь в суд против Роскомнадзора. Надеюсь, другие компании, которые понесли убытки, тоже пойдут в суд» — написал в своем блоге в «Живом журнале» Илья Варламов.

Напомним, что первым иск со схожими претензиями к Роскомнадзору подал предприниматель из Санкт-Петербурга Александр Вихарев. Эксперты, впрочем, критически оценили судебную перспективу арбитражного дела.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Поиск VS тематика

 4 мая, 12:49 • колонка
Максим Дорн
директор агентства интернет-маркетинга Smartword
Все живут в ожидании, когда Роскомнадзор окончательно заблокирует Телеграмм, и на этом фоне все прочие новости в сфере интернет-маркетинга кажутся не такими уж важными.
 28 апреля, 16:31 • статья

Роскомнадзор пойдет под суд за Telegram

Бизнес начал судиться с Роскомнадзором из-за Telegram. Что из этого выйдет? В вопросе разбирался корреспондент Сиб.фм
 16 марта, 16:44 • статья

В битве за «воздух» появились жертвы

На фоне судебных процессов между провайдерами и транспортниками свой пост покинул директор МКП «Горэлектротранспорт». Разбираемся, почему аренда места на столбе стоила 622,82 рубля в месяц, а оценена всего в 64.
самое популярное
 24 апреля, 13:46 • новость

Девушка с голой попой шокировала пассажиров новосибирского метро

Небольшой переполох вызвала белокурая пассажирка, которая была замечена в Новосибирском метрополитене — красавица была одета по последней моде — в рваных джинсах, при этом огромная дырка красовалась у блондинки на ягодицах.
 26 апреля, 16:38 • новость

Я начинаю сходить с ума — арест тушившего «Зимнюю вишню» пожарного признали законным

Пожарному, тушившему кемеровский ТЦ, Сергею Генину отказали в удовлетворении апелляционной жалобы — адвокат потерпевших считает, что сотрудники спасали вещи из гардероба, а не людей.
 28 апреля, 14:22 • новость

Пьяную дебоширку вышвырнули из автобуса в Новосибирске

В Новосибирске женщина вместе со своей подругой заставила парня уступить ей место, а после «победы» устроила истерику в автобусе.
 24 апреля, 11:07 • новость

Телом на море, ушами в Сибири: Yota снизит цены на связь в Крыму

Более чем в семь раз российский инновационный оператор уменьшит стоимость на исходящие звонки в Крыму.
 2 мая, 17:34 • новость

WhatsApp заблокируют в России уже летом 2018 года

Блокировка WhatsApp может последовать по тем же причинам, по которым ранее было принято решение о блокировке Telegram, сообщает «Звезда» со ссылкой на экспертов портала akket.com.
 23 апреля, 13:15 • новость

У новосибирской новостройки вспыхнул утеплитель

Новосибирский регион захлестнула череда пожаров — на этот раз пришлось тушить вспыхнувшую в областном центре новостройку.