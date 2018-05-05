Варламов обещал подать в суд на Роскомнадзор из-за блокировки Telegram

ТОП-блогер Илья Варламов пообещал подать в суд на Роскомнадзор по поводу блокировки серверов, которые он использует для хранения фото. По данным Варламова, подсеть стала недоступна для пользователей из-за кампании по прекращению работы Telegram в России.

«Некоторые пользователи жалуются, что не видят картинок на Varlamov.ru. Всё просто: РКН, гоняясь по интернету за Павлом Дуровым, заблокировал сервер, который раздавал картинки для моего сайта.



19 апреля РКН забанил подсеть 178.63.0.0/16 у нашего провайдера — это примерно 65 тысяч адресов, куда и входит наш сервер 178.63.ххх.ххх. Именно на него я заливаю фотки, и к нему прицеплен домен varlamov.me (по этому адресу фотографии показываются). <...>

Чтобы обойти блокировки, мы сделали 3 сервера у других хостеров, которые не попали под блокировку (в итоге оказалось, что один из них всё-таки попал, то есть осталось 2 „живых“ сервера). Для этого пришлось нанять админа, работа которого стоит $35 в час. За 15 часов его работы я заплатил $525. Ещё $100 в месяц придётся тратить за каждый месяц блокировки (хостинг плюс работа админа — 2 часа в месяц). Это только прямые потери от блокировки. <...>



Сегодня я проконсультировался с адвокатом. Сейчас собирают документы, подтверждают расходы в связи с блокировкой. В ближайшее время обращусь в суд против Роскомнадзора. Надеюсь, другие компании, которые понесли убытки, тоже пойдут в суд» — написал в своем блоге в «Живом журнале» Илья Варламов.

Напомним, что первым иск со схожими претензиями к Роскомнадзору подал предприниматель из Санкт-Петербурга Александр Вихарев. Эксперты, впрочем, критически оценили судебную перспективу арбитражного дела.