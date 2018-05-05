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Всю ночь просидел в колодце с мёртвыми сыновьями житель Омской области

 5 мая, 14:43
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Всю ночь просидел в колодце с мёртвыми сыновьями житель Омской области
фото с сайта omsk.sledcom.ru

В пригороде Омска мужчина хотел вытащить упавших в колодец сыновей, но упал туда сам — до обеда следующего дня он сидел с трупами и звал на помощь.

Следственный комитет Омской области возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» по факту обнаружения в пригороде столицы региона тел двух братьев в возрасте 43 и 45 лет.

По предварительным данным, вечером 30 апреля в селе Усть-Заостровка в своем частном доме двое пьяных братьев решили в шутку побороться. В процессе схватки они умудрились упасть в открытый колодец глубиной более 20-ти метров, находящийся в летней кухне. В итоге мужчины погибли от полученных травм.

«Находившийся в доме отец, пытаясь вытащить упавших, по резиновому шлангу спустился в колодец, но шланг оборвался, и пенсионер всю ночь просидел на дне, тщетно зовя на помощь. Только около 12 часов следующего дня пришедший сосед вызвал сотрудников МЧС, которые спасли мужчину и достали тела погибших», — сообщила пресс-служба регионального следственного комитета.

На данный момент выясняются все обстоятельства и причины смерти братьев. Расследование продолжается.

Напомним, в марте девушка провалилась в колодец на окраине Новосибирска.

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