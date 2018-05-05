Вымогателя и убийцу из Чистоозёрного посадили на 24 года

Поселкового криминального авторитета приговорили к длительному сроку лишения свободы — в процессе вымогательства денег он лишил жизни двух односельчан.

Присяжные заседатели признали 32-летнего Романа Мельниченко виновным в вымогательстве 160 тысяч рублей и двойном убийстве, дело рассматривалось в областном суде.



Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе областной прокуратуры, в октябре 2016 года Мельниченко узнал, что один из жителей Чистоозёрного задолжал односельчанам 40 тысяч рублей. Решив заполучить эти деньги, вымогатель потребовал выплатить долг лично ему. Свои действия он сопровождал угрозами физической расправы.



Должник, зная об определённом «весе» Романа Мельниченко среди местного криминального элемента, отдал ему всю сумму. Но в январе рэкетиру из Чистоозёрного стало известно ещё об одном долге потерпевшего, на этот раз размером в 60 тысяч. Мельниченко позвонил мужчине и приказал перечислить эту сумму на банковскую карту своей сожительницы. Запуганный сельчанин смог перевести лишь часть суммы.



Вошедший во вкус преступник в апреле 2017 года явился к другому жителю села и принялся требовать от него 60 тысяч рублей. При этом он по своей привычке угрожал покалечить и даже убить свою жертву. Когда он узнал, что в соседней комнате якобы ночует человек, который в своё время обидел его сестру, «сельский авторитет» ворвался туда и нанес спящему не менее пяти ударов ломом. Все удары пришлись несчастному в голову, потом он умер в больнице. Как оказалось, Мельниченко обознался — погибший никакого отношения к конфликту не имел.



Испуганный хозяин и его сожительница сняли с карты 10 тысяч рублей, чтобы передать их вымогателю. Но Мельниченко, оставшись с мужчиной наедине, нанёс ему несколько ран в шею и голову острым предметом, отчего тот умер на месте.



«На суде Роман Мельниченко вину свою не признал — он принялся убеждать присяжных, что ни в чём не виноват, а все ужасные преступления совершены его односельчанином. Присяжных это не убедило. „Виновен, и снисхождения не заслуживает“, — гласил их единодушный вердикт» — рассказали в пресс-службе прокуратуры.



За вымогательства и убийства Мельниченко назначили 24 года колонии с ограничением свободы на полтора года. Основное наказание он будет отбывать в колонии особого режима.



Напомним, в апреле жителю Новосибирской области дали 15 лет колонии за убийство беременной подруги кувалдой.