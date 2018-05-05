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За взятку в виде Porcshe Cayenne экс-чиновник Росрезерва СФО ответит в суде

 5 мая, 13:17
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За взятку в виде Porcshe Cayenne экс-чиновник Росрезерва СФО ответит в суде
фото с сайта sledcom.ru

Илгиза Гарифуллина обвиняют в получении взяток от предпринимателей из Новосибирска и Красноярска на общую сумму 116,2 млн рублей.

Следственный комитет Российской Федерации завершил расследование уголовного дела в отношении заместителя руководителя управления федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу Илгиза Гарифуллина. Он обвиняется в совершении преступлений по статьям «Получение взятки в особо крупном размере» и «Мелкое взяточничество». Посредник Станислав Кабанячий обвиняется в «Даче взятки в особо крупном размере».

По версии следствия, Илгиз Гарифуллин с 2014 по 2016 год девять раз брал взятки от двух предпринимателей из Новосибирска и Красноярска на общую сумму 116,2 млн рублей за помощь в выигрыше в закрытых конкурсах на право заключения договоров купли-продажи материальных ценностей, которые выпускались из государственного мобилизационного резерва.

«В 2015 году Илгиз Гарифуллин получил взятку от Станислава Кабанячего в виде нового автомобиля Porcshe Cayenne стоимостью более 6,1 млн рублей за содействие в выигрышах в шести закрытых конкурсах и последующем заключении договоров купли-продажи с представляемыми Станиславом Кабанячим юридическими лицами, а также за общее покровительство ему», — сообщила пресс-служба следственного комитета РФ.

Также в 2016 году Илгиз Гарифуллин дважды получал от предпринимателя из Новосибирска взятки в виде незаконной услуги имущественного характера, связанной с выдачей врачом медицинского центра листков нетрудоспособности, за общее покровительство этому предпринимателю и его фирмам.

Теперь уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, в апреле инспектора Ростехнадзора поймали на взятке.

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