Аналитики увидели причины для улучшения перспектив рубля

Эксперты инвестиционной компании «Финам» прогнозируют стабилизацию курса российской валюты на фоне растущей нефти.

"Ситуация на рынке нефти продолжает развиваться под влиянием новостей о судьбе ядерной сделки с Ираном. В ближайшие дни ситуацию будут определять благоприятные технические факторы — котировки находятся в восходящем канале, имеют поддержку от длинных скользящих средних. Поэтому цены продолжат колебаться в районе $75 за баррель Brent.

Перспективы рубля продолжают улучшаться. Даже несмотря на вероятный рост объемов валютных операций Минфина, высокие цены на нефть и постепенно улучшающаяся геополитика будут способствовать стабилизации курса в диапазоне 62-63,5 рубля за доллар",- говорится в сообщении компании.

Напомним, что 2 мая курс рубля упал и обновил апрельский минимум.