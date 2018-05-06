Кубок Чемпионата мира по футболу приехал в Новосибирск

Любой желающий может сделать с Кубком памятное селфи, пока он гостит в Новосибирске.

Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA, совершающий тур по регионам России, прибыл в Новосибирскую область. Врио губернатора Андрей Травников принял участие в церемонии приветствия Кубка вместе с генеральным директором Проекта Системы Coca-Cola в России по подготовке к Чемпионату Микаэлем Вине, послом Чемпионата футболу Алексеем Смертиным и официальным представителем FIFA Лукасом Раховым. Также на мероприятия наградили участников турнира детских футбольных школ.

Андрей Травников подчеркнул, что для Новосибирской области большая честь — принимать Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA. Он отметил, что в регионе уделяется большое внимание развитию футбола. Этим видом спорта занимается почти шесть тысяч детей и подростков, действуют 52 спортивные школы.

«Мы верим, что сборная России достойно выступит на домашнем Чемпионате мира, и новосибирцы вместе со всей страной будут активно болеть за нашу команду», — сказал врио главы региона.

На Михайловской набережной состоялась презентация Кубка Чемпионата. Лукас Рахов вручил Андрею Травникову её уменьшенную копию. Врио губернатора подарил её юношам бердской футбольной команды «Кристалл» ДЮСШ Бердск — двукратным победителям всероссийского турнира «Кожаный мяч».

Кубок погостит в Новосибирске с 5 по 7 мая — любой желающий может с ним сфотографироваться. По 6 мая включительно он будет находиться в специальном шатре на Михайловской набережной, а 7 числа его привезут в искитимский спорткомплекс «Арена 300».

Напомним, в мае Путин заявил о готовности России к Чемпионату мира по футболу.

