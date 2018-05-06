2 балла
+1 °C
Курс ЦБ:
63,2
75,64

Кубок Чемпионата мира по футболу приехал в Новосибирск

 6 мая, 11:04
были упомянуты
подходящие темы
Кубок Чемпионата мира по футболу приехал в Новосибирск
фото предоставила пресс-служба правительства новосибирской области

Любой желающий может сделать с Кубком памятное селфи, пока он гостит в Новосибирске.

Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA, совершающий тур по регионам России, прибыл в Новосибирскую область. Врио губернатора Андрей Травников принял участие в церемонии приветствия Кубка вместе с генеральным директором Проекта Системы Coca-Cola в России по подготовке к Чемпионату Микаэлем Вине, послом Чемпионата футболу Алексеем Смертиным и официальным представителем FIFA Лукасом Раховым. Также на мероприятия наградили участников турнира детских футбольных школ.

Андрей Травников подчеркнул, что для Новосибирской области большая честь — принимать Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA. Он отметил, что в регионе уделяется большое внимание развитию футбола. Этим видом спорта занимается почти шесть тысяч детей и подростков, действуют 52 спортивные школы.

«Мы верим, что сборная России достойно выступит на домашнем Чемпионате мира, и новосибирцы вместе со всей страной будут активно болеть за нашу команду», — сказал врио главы региона.

На Михайловской набережной состоялась презентация Кубка Чемпионата. Лукас Рахов вручил Андрею Травникову её уменьшенную копию. Врио губернатора подарил её юношам бердской футбольной команды «Кристалл» ДЮСШ Бердск — двукратным победителям всероссийского турнира «Кожаный мяч».

Кубок погостит в Новосибирске с 5 по 7 мая — любой желающий может с ним сфотографироваться. По 6 мая включительно он будет находиться в специальном шатре на Михайловской набережной, а 7 числа его привезут в искитимский спорткомплекс «Арена 300».

Напомним, в мае Путин заявил о готовности России к Чемпионату мира по футболу.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 3 мая, 18:47 • статья

Лёд на сто миллионов

В Новосибирске определили проектировщика новой ледовой арены. Им стал институт, разрабатывавший документацию для «Волгоград —Арены» и «Зенит».
 29 апреля, 11:24 • интервью

Спорту нужны частные деньги

Депутат горсовета Александр Тарасов рассказал Сиб.фм, почему новосибирскому спорту жизненно необходим частный капитал
 27 апреля, 14:29 • интервью

Спортзал в каждый двор

Депутат Горсовета Александр Бестужев рассказал о своей спортивной карьере, о том, как в областном центре популяризируют занятия физкультурой и о том, как изменились наказы избирателей
самое популярное
 24 апреля, 13:46 • новость

Девушка с голой попой шокировала пассажиров новосибирского метро

Небольшой переполох вызвала белокурая пассажирка, которая была замечена в Новосибирском метрополитене — красавица была одета по последней моде — в рваных джинсах, при этом огромная дырка красовалась у блондинки на ягодицах.
 26 апреля, 16:38 • новость

Я начинаю сходить с ума — арест тушившего «Зимнюю вишню» пожарного признали законным

Пожарному, тушившему кемеровский ТЦ, Сергею Генину отказали в удовлетворении апелляционной жалобы — адвокат потерпевших считает, что сотрудники спасали вещи из гардероба, а не людей.
 28 апреля, 14:22 • новость

Пьяную дебоширку вышвырнули из автобуса в Новосибирске

В Новосибирске женщина вместе со своей подругой заставила парня уступить ей место, а после «победы» устроила истерику в автобусе.
 24 апреля, 11:07 • новость

Телом на море, ушами в Сибири: Yota снизит цены на связь в Крыму

Более чем в семь раз российский инновационный оператор уменьшит стоимость на исходящие звонки в Крыму.
 2 мая, 17:34 • новость

WhatsApp заблокируют в России уже летом 2018 года

Блокировка WhatsApp может последовать по тем же причинам, по которым ранее было принято решение о блокировке Telegram, сообщает «Звезда» со ссылкой на экспертов портала akket.com.
 23 апреля, 13:15 • новость

У новосибирской новостройки вспыхнул утеплитель

Новосибирский регион захлестнула череда пожаров — на этот раз пришлось тушить вспыхнувшую в областном центре новостройку.