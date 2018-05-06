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МЧС зовет добровольцев на помощь

 6 мая, 04:05
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МЧС зовет добровольцев на помощь
фото с сайта

Корпуса добровольных пожарных создаются в отдаленных населенных пунктах в РФ. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков в ходе посещения 142-й пожарно-спасательной части Ленинградской области.

«Мы формируем корпуса добровольных пожарных в отдаленных сельских поселениях для их защиты от пожаров», — приводит цитату Пучкова ТАСС. По словам министра, готовить добровольцев будут профессиональные пожарные. Добровольцев оснастят техникой для реагирования на пожары.

Пучков вместе со спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым осмотрел пожарную часть и наградил особо отличившихся пожарных ведомственными медалями. Пучков также вручил новую технику гарнизону пожарной охраны Ленинградской области.

«МЧС России на постоянной основе переоснащает все свои подразделения. В пожарно-спасательные гарнизоны поступает и новая техника, и экипировка», — сказал министр. Он поблагодарил за работу пожарных, которые выполняют свои задачи зачастую с риском для жизни.

Глава МЧС также пообщался с юными спасателями — кадетами, которым подарил беспилотный летательный аппарат, аналогичный тем, которые стоят на боевом дежурстве в МЧС России.

Напомним, что МЧС России переведено в режим повышенной готовности до 10 мая.

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