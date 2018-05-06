В отважно борющемся с блокировкой Telegram появились первые лица Новосибирской области, вся Россия гадает, грянет или не грянет блокировка WhatsApp, а Артём Лоскутов и Анна Терешкова, наконец, обнялись и посмеялись. Мы собрали самые важные события с 30 апреля по 5 мая по версии Сиб.фм.

БИЗНЕС — МОЛОДЁЖИ

Понедельник, 30 апреля. Учить молодёжь бизнесу в Новосибирской области будет бизнес-тренер, коуч и директор бизнес-школы SREDA Елена Глуздакова. Её выбрало Агентство поддержки молодёжных инициатив. Впрочем, она была единственной желающей. До зимы Глуздаковой нужно будет организовать обучение, работу горячей линии, вести соцсети, рассылки и снять видео по итогам программы. Работы много, но и вознаграждение — 500 млн рублей.

ПОМИРИЛИСЬ И ПРОШЛИ

Вторник, 1 мая. Говорили ли в этот день в Новосибирске о чём-то другом? Нет. В Новосибирске прошла очередная, 15-я по счёту «Монстрация» — её участники слегка покритиковали власти, но полиция никого задерживать не стала. У главы департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анны Терешковой и организатора шествия Артёма Лоскутова было прекрасное настроение — шествие согласовали, ОМОНа нет. Настолько без сучка и задоринки «Монстрация» ещё не проходила.

СЛЕДУЮЩИЙ

Среда, 2 мая. WhatsApp могут поджидать те же трудности, что и Telegram. По мнению экспертов портала akket.com, в WhatsApp используется та же технология сквозного шифрования данных, которая послужила поводом для блокировки российского мессенджера. А если учесть тот факт, аудитория WhatsApp в России, по разным оценкам, в два-четыре раза больше, чем Telegram, то можно предположить, что ФСБ и Роскомнадзор рано или поздно обратят на него внимание. Ждём. Но не желаем.

ГДЕ ССЫЛКА?

Четверг, 3 мая. До выборов губернатора Новосибирской области ещё прилично — и пока жители региона могут избрать стикер с одним из кандидатов от «Частей тела» — канала, окутанного тайнами. Причём на просторах запрещённого Telegram. Стикерпак для них определили один, так что пользователям нужно будет выбирать — серьёзный Травников или весельчак Локоть.

ЭКЗОТИКИ НАПЛЫВЁТ

Пятница, 4 мая. Руководитель общественной организации «Альтернатива», которая занимается освобождением людей из рабства Олег Мельников считает, что на время чемпионата мира по футболу увеличится поток девушек лёгкого поведения. Ежегодно в Россию по учебной визе приезжают около пяти тысяч девушек из Нигерии заниматься проституцией. Однако из-за чемпионата мира по футболу количество приезжих африканок может увеличиться до 20 тысяч человек. В Новосибирск, по расчётам Меликова, могут попасть более 100 темнокожих жриц любви.

ЦИРК! ЦИРК! ЦИРК!

Суббота, 5 мая. Реклама цирка стала двигателем гнева для жителей Новосибирска. Яркие плакаты появились буквально на каждом столбе и даже на фасадах домов по улице Богдана Хмельницкого. Афиши знаменитого шапито Демидовых возмутили новосибирцев. Исключительно из-за своей многочисленности. Городской депутат Дмитрий Прибаловец взял ситуацию под свой контроль и намерен добиться штрафов для ответственных лиц.