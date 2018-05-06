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Новосибирск начал подниматься в рейтинге «Город России»

 6 мая, 09:03
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Новосибирск начал подниматься в рейтинге «Город России»
фото с сайта polytika.ru

Голосование за город, который достоин стать национальным символом страны, всё ещё продолжается — на данный момент показатели Новосибирска медленно, но верно растут.

На сайте город-россии.рф проходит голосование за выбор самого привлекательного и узнаваемого города России в 2018 году в проекте «Город России — национальный выбор». В нём может принять участие любой желающий — нужно выбрать город, который обладает неповторимым историческим и культурным наследием и достоин стать национальным символом.

«Целью проекта является становление и укрепление национальных ценностей, возрождение интереса к истории русских городов, формирование гордости и уважительного отношения к культурному, историческому и архитектурному достоянию России», — сообщили на сайте проекта «Город России».

На данный момент с большим отрывом в рейтинге лидирует Владикавказ, набрав более 218 тысяч голосов. За ним идёт Владивосток, Нальчик, Пенза и Красноярск.

Новосибирск всего пару дней назад, 4 мая, ещё занимал постыдное для крупного города 74 место. Однако, после того, как в СМИ начали публиковать новости о столь низкой позиции в рейтинге столицы Сибири, горожане стали активней участвовать в проекте. На данный момент, утра 6 мая, Новосибирск занимает уже 66 место. Голосование всё ещё продолжается.

Напомним, в марте Новосибирская область заняла 14-е место в криминальном рейтинге Генпрокуратуры.

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