Почти устроившего массовое сожжение людей сибиряка будут судить

Житель Алтайского края, едва не сжегший нескольких рыбаков в Павловском районе, пойдет под суд по обвинению в покушении на убийство с особой жестокостью, сообщают в региональном управлении Следственного комитета. Лишь случайно в числе жертв поджигателя оказался только один человек.

По данным следствия, в середине декабря 2017 года обвиняемый находился в одном из рыбацких домиков на территории Ларичихинского лесничества в Павловском районе вместе с несколькими рыбаками.

«Во время распития спиртного между ним и одним из мужчин произошел конфликт, после которого обвиняемый покинул территорию лесничества на снегоходе. Дождавшись, пока находящиеся в доме рыбаки уснут, он вернулся с ёмкостью, в которой находился бензин.

Заперев входную дверь, мужчина бросил данную ёмкость через оконный проем внутрь дома, после чего поджог. В результате возгорания погиб 52-летний мужчина, второму 69-летнему рыбаку удалось выбраться через окно, однако он получил термические ожоги тела I и II степени», — говорится в сообщении Следкома.

Следователи утверждают, что на этапе расследования обвиняемый выдвигал разные версии причин пожара, чтобы уйти от ответственности. «Однако следствию удалось собрать достаточные доказательства, подкрепленные результатами судебно-медицинских экспертиз, а также показаниями свидетелей» — резюмируют с СУ СКР по Алтайскому краю.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому инкриминируется ст. п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое с особой жестокостью) и ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам). Мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы.