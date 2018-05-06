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Сибиряки скупили пятую часть электромобилей с пробегом

 6 мая, 23:36
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Сибиряки скупили пятую часть электромобилей с пробегом
фото с сайта pixabay.com.

Пятая часть японских электромобилей с пробегом, которые ввезли в Россию в первом квартале 2018 года «осели» в Сибири, сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ»

Эксперты агентства сообщают, что в первые три четыре месяца текущего года в России было реализовано 332 электромобиля с пробегом, что в 2,9 раза превышает показатель годичной давности (115 шт.).

Столь резкий рост популярности электрокаров на вторичном рынке обусловлен ввозом Nissan Leaf на Дальний Восток из соседней Японии. Именно на эту модель приходится свыше 90% всех перепродаж электромобилей в нашей стране. В январе — марте текущего года на учет встало 310 экземпляров Nissan Leaf — против 94 годом ранее. Свыше 40% из них остались в Дальневосточном ФО (134 шт.), еще 20% переехало в Сибирь (63 шт.), а оставшаяся треть разъехалась к своим новым хозяевам по стране (113 шт.).

Помимо Nissan Leaf, на вторичном рынке в 1 квартале было реализовано еще 22 других электрокара с пробегом — Tesla (седан S — 9 шт.; кроссовер Х — 2 шт.), Mitsubishi i-MiEV (7 шт.), BMW i3 (3 шт.) и Renault Twizy (1 шт.). Отметим, что большая их часть осела в Москве и Подмосковье (13 шт.), сообщает агентство.

Напомним, что в марте текущего года Новосибирская область лидировала по количеству электромобилей среди регионов Западной Сибири.

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