Установщик окон задержан за грабёж в Новосибирской области

Молодой человек и его друг привязались к прохожему — в итоге он лишился денег.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе областного управления полиции, 4 мая два друга прогуливались в окрестностях села Сосёнка. Приятели, каждому из которых исполнилось по 23 года, почему-то решили привязаться к прохожему. В итоге 33-летний мужчина лишился пяти тысяч рублей.



«Потерпевший обратился в полицию — достаточно быстро подозреваемых удалось задержать. Ранее они не были судимы, один из них работает в фирме по установке окон, второй постоянной занятости не имеет», — уточнили в пресс-службе.



Теперь молодым людям грозит срок по статье, подразумевающей ответственность за грабёж. Расследование продолжается.



Напомним, в мае в Новосибирской области задержали форточника.