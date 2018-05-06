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Установщик окон задержан за грабёж в Новосибирской области

 6 мая, 13:04
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Установщик окон задержан за грабёж в Новосибирской области
фото с сайта pixabay.com

Молодой человек и его друг привязались к прохожему — в итоге он лишился денег.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе областного управления полиции, 4 мая два друга прогуливались в окрестностях села Сосёнка. Приятели, каждому из которых исполнилось по 23 года, почему-то решили привязаться к прохожему. В итоге 33-летний мужчина лишился пяти тысяч рублей.

«Потерпевший обратился в полицию — достаточно быстро подозреваемых удалось задержать. Ранее они не были судимы, один из них работает в фирме по установке окон, второй постоянной занятости не имеет», — уточнили в пресс-службе.

Теперь молодым людям грозит срок по статье, подразумевающей ответственность за грабёж. Расследование продолжается.

Напомним, в мае в Новосибирской области задержали форточника.

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