В Новосибирске открылась выставка блокадных открыток

Краеведческий музей представил коллекцию военных почтовых карточек — открытки собрал местный филокартист.

В Новосибирском краеведческом музее открылась выставка «Открытки блокадного Ленинграда» — экспонаты предоставил коллекционер Станислав Савченко.



Приуроченная к Дню Победы выставка состоит из нескольких разделов: «Ленинград в дни Отечественной войны», «На страже города», «Дети Ленинграда», «Блокада снята», «Почтовая открытка».



Помимо этого на выставке можно увидеть открытки с карикатурами Владимира Гальбы, который в качестве художника-корреспондента присутствовал на Нюрнбергском процессе. Особый интерес вызывают открытки с блокадными зарисовками Якова Рубанчика.



В пресс-службе Краеведческого музея уточнили, что купившие билет на выставку посетители могут также посетить экспозицию «История Новосибирской области».



Напомним, 3 мая в Новосибирске открылась выставка плакатов последней «Монстрации».