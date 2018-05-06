2 балла
+3 °C
Курс ЦБ:
63,2
75,64

В Новосибирске открылась выставка блокадных открыток

 6 мая, 16:29
подходящие темы
В Новосибирске открылась выставка блокадных открыток
фото с официального сайта новосибирского краеведческого музея

Краеведческий музей представил коллекцию военных почтовых карточек — открытки собрал местный филокартист.

В Новосибирском краеведческом музее открылась выставка «Открытки блокадного Ленинграда» — экспонаты предоставил коллекционер Станислав Савченко.

Приуроченная к Дню Победы выставка состоит из нескольких разделов: «Ленинград в дни Отечественной войны», «На страже города», «Дети Ленинграда», «Блокада снята», «Почтовая открытка».

Помимо этого на выставке можно увидеть открытки с карикатурами Владимира Гальбы, который в качестве художника-корреспондента присутствовал на Нюрнбергском процессе. Особый интерес вызывают открытки с блокадными зарисовками Якова Рубанчика.

В пресс-службе Краеведческого музея уточнили, что купившие билет на выставку посетители могут также посетить экспозицию «История Новосибирской области».

Напомним, 3 мая в Новосибирске открылась выставка плакатов последней «Монстрации».

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 27 апреля, 17:05 • репортаж

Искусство вокруг шеи

У женщины есть несколько сотен платков от известной французской марки, такие же носили Одри Хепбёрн, Сара Джессика Паркер и Софи Лорен — каждая модница могла бы позавидовать её коллекции. Однако она никогда их не надевает, бережно храня в коробках. И только лишь несколько десятков из них выходят в свет, но... гордо их демонстрирует публике её муж, а не она. И не на плечах, а в рамках на стенах краеведческого музея — в апреле там открылась выставка легендарных редких платков Hermès.
 9 апреля, 16:17 • репортаж

Мировые шедевры привезли в Новосибирск

35 работ из собрания государственной Третьяковской галереи вызвали ажиотаж в Новосибирской области.

Первый немецкий ламберсексуал

 5 марта, 14:52 • колонка
Василий Королёв
журналист
самое популярное
 24 апреля, 13:46 • новость

Девушка с голой попой шокировала пассажиров новосибирского метро

Небольшой переполох вызвала белокурая пассажирка, которая была замечена в Новосибирском метрополитене — красавица была одета по последней моде — в рваных джинсах, при этом огромная дырка красовалась у блондинки на ягодицах.
 26 апреля, 16:38 • новость

Я начинаю сходить с ума — арест тушившего «Зимнюю вишню» пожарного признали законным

Пожарному, тушившему кемеровский ТЦ, Сергею Генину отказали в удовлетворении апелляционной жалобы — адвокат потерпевших считает, что сотрудники спасали вещи из гардероба, а не людей.
 28 апреля, 14:22 • новость

Пьяную дебоширку вышвырнули из автобуса в Новосибирске

В Новосибирске женщина вместе со своей подругой заставила парня уступить ей место, а после «победы» устроила истерику в автобусе.
 24 апреля, 11:07 • новость

Телом на море, ушами в Сибири: Yota снизит цены на связь в Крыму

Более чем в семь раз российский инновационный оператор уменьшит стоимость на исходящие звонки в Крыму.
 2 мая, 17:34 • новость

WhatsApp заблокируют в России уже летом 2018 года

Блокировка WhatsApp может последовать по тем же причинам, по которым ранее было принято решение о блокировке Telegram, сообщает «Звезда» со ссылкой на экспертов портала akket.com.
 23 апреля, 13:15 • новость

У новосибирской новостройки вспыхнул утеплитель

Новосибирский регион захлестнула череда пожаров — на этот раз пришлось тушить вспыхнувшую в областном центре новостройку.