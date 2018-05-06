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В Новосибирске поймали квартирных воров

 6 мая, 15:14
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В Новосибирске поймали квартирных воров
фото с сайта pixabay.com

Два преступника обворовали сразу две квартиры — возле подъезда они были взяты с поличным.

Как стало известно Сиб.фм из сообщения пресс-службы полиции Новосибирской области, воров поймали на улице Народная, операция по задержанию проводилась при силовой поддержке спецназа Росгвардии.

Жители Ленинского района, одному из которых исполнилось 30 лет, а другому 38, с помощью отмычек проникли в две квартиры, расположенные на одной лестничной площадке. Их добычей стала электронная техника и деньги.

Когда жулики с добычей выходили из подъезда, их задержали. При обыске полицейские обнаружили у подозреваемых деньги, банковские карты, ноутбук, жесткий диск и флеш-карту. Кроме этого, у взломщиков квартир были изъяты отмычки.

Мужчин доставили в отделение полиции — там выяснилось, что один из них уже сидел за разбой.

Уголовное дело возбуждено по статье, подразумевающей ответственность за кражу, совершённую с незаконным проникновением в жилище.Теперь задержанных проверяют на причастие к квартирным кражам, совершённым в Новосибирске и ближайших городах.

Напомним, в мае под Новосибирском задержан вор-форточник.

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