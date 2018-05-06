Вторую серию «Возвращение в Простоквашино» выставили в соцсетях

кадр из видео в группе «Союзмультфильм» в соцсети «ВКонтакте»

Меньше, чем за сутки видео с новой серией мультфильма набрало свыше полутора млн просмотров.

В группе «Союзмультфильм» в соцсети «ВКонтакте» выставили вторую серию мультсериала «Возвращение в Простоквашино», посвящённого приключениям подростка Дяди Фёдора, пса Шарика и кота Матроскина.

Ранее, председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева сообщала, что спустя неделю после выхода новой серии, она появится YouTube.

«Возвращение в Простоквашино» является продолжением серии советских мультфильмов «Трое из Простоквашино», «Зима в Простоквашино» и «Каникулы в Простоквашино», которые были сняты по мотивам произведений Эдуарда Успенского.



Создатели нового мультфильма планируют за два года выпустить 30 серий.

Напомним, в апреле «Союзмультфильм» посвятил премьеру «Возвращения в Простоквашино» памяти Олега Табакова.