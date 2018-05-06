2 балла
+1 °C
Курс ЦБ:
63,2
75,64

Вторую серию «Возвращение в Простоквашино» выставили в соцсетях

 6 мая, 10:03
подходящие темы
Вторую серию «Возвращение в Простоквашино» выставили в соцсетях
кадр из видео в группе «Союзмультфильм» в соцсети «ВКонтакте»

Меньше, чем за сутки видео с новой серией мультфильма набрало свыше полутора млн просмотров.

В группе «Союзмультфильм» в соцсети «ВКонтакте» выставили вторую серию мультсериала «Возвращение в Простоквашино», посвящённого приключениям подростка Дяди Фёдора, пса Шарика и кота Матроскина.

Ранее, председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева сообщала, что спустя неделю после выхода новой серии, она появится YouTube.

«Возвращение в Простоквашино» является продолжением серии советских мультфильмов «Трое из Простоквашино», «Зима в Простоквашино» и «Каникулы в Простоквашино», которые были сняты по мотивам произведений Эдуарда Успенского.

Создатели нового мультфильма планируют за два года выпустить 30 серий.

Напомним, в апреле «Союзмультфильм» посвятил премьеру «Возвращения в Простоквашино» памяти Олега Табакова.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Талант из лошадки

 6 апреля, 11:40 • колонка
Елана Таращук
руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири
Зачем привлекать искусственный интеллект, если есть эмоциональный? Правильный ответ — чтобы повышать эффективность работы.
 22 марта, 11:13 • тест

Тест: зритель или блогер

300 часов видео загружаются на YouTube каждую минуту. Жизни не хватит, чтобы посмотреть даже малую часть, но можно самому стать видеоблогером и завоевать собственную аудиторию. Пройдите наш тест и узнайте, на что вы способны.

Моё тело — общественное дело

 20.10.2017, 11:22 • колонка
Вячеслав Комбаров
научный сотрудник отдела социальных проблем ИЭОПП СО РАН
Социолог о том, почему «Инстаграм» позволяет людям чувствовать социализацию и куда ведёт мода на здоровый образ жизни.
самое популярное
 24 апреля, 13:46 • новость

Девушка с голой попой шокировала пассажиров новосибирского метро

Небольшой переполох вызвала белокурая пассажирка, которая была замечена в Новосибирском метрополитене — красавица была одета по последней моде — в рваных джинсах, при этом огромная дырка красовалась у блондинки на ягодицах.
 26 апреля, 16:38 • новость

Я начинаю сходить с ума — арест тушившего «Зимнюю вишню» пожарного признали законным

Пожарному, тушившему кемеровский ТЦ, Сергею Генину отказали в удовлетворении апелляционной жалобы — адвокат потерпевших считает, что сотрудники спасали вещи из гардероба, а не людей.
 28 апреля, 14:22 • новость

Пьяную дебоширку вышвырнули из автобуса в Новосибирске

В Новосибирске женщина вместе со своей подругой заставила парня уступить ей место, а после «победы» устроила истерику в автобусе.
 24 апреля, 11:07 • новость

Телом на море, ушами в Сибири: Yota снизит цены на связь в Крыму

Более чем в семь раз российский инновационный оператор уменьшит стоимость на исходящие звонки в Крыму.
 2 мая, 17:34 • новость

WhatsApp заблокируют в России уже летом 2018 года

Блокировка WhatsApp может последовать по тем же причинам, по которым ранее было принято решение о блокировке Telegram, сообщает «Звезда» со ссылкой на экспертов портала akket.com.
 23 апреля, 13:15 • новость

У новосибирской новостройки вспыхнул утеплитель

Новосибирский регион захлестнула череда пожаров — на этот раз пришлось тушить вспыхнувшую в областном центре новостройку.