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Разгласившему гостайну жителю Томска вынесли приговор

 7 мая, 14:51
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Разгласившему гостайну жителю Томска вынесли приговор
фото с сайта pixabay.com

За распространение секретной информации госслужащего из Томской области приговорили к году условно.

В январе служащий одного из госучреждений Томской области передал лицу, не имеющему соответствующего доступа, сведения, которые являлись государственной тайной и имели степень «секретно». Свою вину он полностью признал и раскаялся. Дело расследовало региональное управление ФСБ.

Сегодня, 7 мая, Томский областной суд признал госслужащего виновным в совершении преступления по статье «Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну». Ему назначили наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком. Об этом сообщил «НИА-Томск».

«При этом не было обнаружено признаков преступлений, предусмотренных статьями 275 УК РФ „Государственная измена“ и 276 „Шпионаж“», — отметило издание.

Напомним, в 2016 году алтайский полицейский выдал гостайну МВД в погоне за раскрываемостью.

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