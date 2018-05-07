Разгласившему гостайну жителю Томска вынесли приговор
7 мая, 14:51
За распространение секретной информации госслужащего из Томской области приговорили к году условно.
В январе служащий одного из госучреждений Томской области передал лицу, не имеющему соответствующего доступа, сведения, которые являлись государственной тайной и имели степень «секретно». Свою вину он полностью признал и раскаялся. Дело расследовало региональное управление ФСБ.
Сегодня, 7 мая, Томский областной суд признал госслужащего виновным в совершении преступления по статье «Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну». Ему назначили наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком. Об этом сообщил «НИА-Томск».
«При этом не было обнаружено признаков преступлений, предусмотренных статьями 275 УК РФ „Государственная измена“ и 276 „Шпионаж“», — отметило издание.
Напомним, в 2016 году алтайский полицейский выдал гостайну МВД в погоне за раскрываемостью.