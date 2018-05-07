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Более ста тысяч гектаров леса продолжают гореть в России

 7 мая, 01:03
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Более ста тысяч гектаров леса продолжают гореть в России
фото с сайта pixabay.com.

В России зафиксировано 45 лесных пожара на площади более 108,6 тыс. гектаров. Такую информацию приводит МЧС по состоянию на 6 часов МСК 6 мая 2018 года.

По данным ведомства, 19 пожаров зафиксировано в Амурской области, 17 — в Забайкальском крае. Шесть очагов возгорания обнаружено в Хабаровком крае и по одному в Иркутской и Томской областях, а также в Красноярском крае.

Напомним, что МЧС собирается привлечь к тушению пожаров в отдаленных населенных пунктах РФ корпуса добровольных пожарных, которые вскоре создаст.

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