Дмитрий Медведев огласил список кандидатов в члены правительства

На заседании фракции Единой России Дмитрий Медведев, кандидатуру которого вновь избранный президент России Владимир Путин предложил на должность премьер-министра, представил будущих замов.

В роли первого вице-премьера Медведев видит Антона Силуанова, ранее занимавшего должность министра финансов РФ. Татьяна Голикова, до недавнего времени руководившая Счётной палатой, будет курировать социальный блок.

Алексею Гордееву поручат курировать сельское хозяйство, а культуру и спорт — Ольге Голодец. Виталий Мутко, по всей видимости, займется вопросами строительства. Как сообщил источник Сиб.фм, при упоминании кандидатуры Мутко в зале раздался смех.

Промышленность и торговлю по предложению Дмитрия Медведева может начать курировать Дмитрий Козак, транспорт и связи — Максим Акимо. Вопросы обороны, вероятно, доверят Юрию Борисову, ранее занимавшему пост заместителя Сергея Шойгу.

На должность руководителя аппарата Правительства предложен Константин Чуйченко, ранее возглавлявший контрольное управление президента РФ.

Напомним, сегодня, 7 мая, в 16:00 по местному времени прошла церемония инаугурации президента РФ.