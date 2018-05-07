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Два частных дома уничтожил пожар в Новосибирске

 7 мая, 12:14
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Два частных дома уничтожил пожар в Новосибирске
фото с сайта гу мчс россии по новосибирской области

Пожар второго ранга сложности произошёл сегодня утром в Первомайском районе; спасателям пришлось потрудиться, чтобы потушить огонь в домах, обшитых легковоспламеняющимся сайдингом.

Тревожный сигнал поступил в дежурную часть регионального МЧС около шести утра — очевидцы сообщили о пожаре в Первомайском районе Новосибирска, горел частный дом по адресу улица Читинская, 15.

К приезду пожарных полыхало уже два частных дома — огонь перекинулся на соседнее здание. Ситуацию осложняло и то, что оба строения были обшиты виниловым сайдингом, который способствовал быстрому распространению огня. Плотная застройка ещё больше усугубляла ситуацию — вспыхнуть могло ещё несколько домов на улице. Однако пожарные справились с огнём очень быстро.

«Пожарно-спасательным подразделениям удалось не допустить дальнейшего распространения огня. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. На место происшествия выезжали 30 человек личного состава, было задействовано восемь единиц пожарно-спасательной техники», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Травмы в пожаре получили двое мужчин — один из них обошёлся лёгкими ожогами, а другого пришлось госпитализировать.

Напомним, 3 мая неподалёку от Новосибирского авиаремонтного завода горела свалка, однако сотрудники предприятия ничего об этом не знали.

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