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Фигуристка Евгения Медведева продолжит выступать в составе сборной России

 7 мая, 23:07
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Фигуристка Евгения Медведева продолжит выступать в составе сборной России
фото с сайта pixabay.com

Фигуристка Евгения Медведева продолжит выступать в составе сборной России, сообщил ТАСС со ссылкой на генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

По его словам, «Евгения приехала в федерацию, сейчас мы общаемся, обсуждаем ее решение, дальнейшие планы». В понедельник Медведева сообщила, что уходит от тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

Напомним, сборная команда Центрального военного округа по хоккею с шайбой «Звезда» 6 мая с первой попытки вышла в плей-офф Кубка Большого Шлема Ночной хоккейной лиги.

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