Игра новосибирского подростка закончилась на дереве

В Новосибирске мальчик решил проверить себя, покорив высокое дерево, однако самостоятельно спуститься оттуда он не смог — на помощь пришли спасатели.

6 мая около 14:00 подросток 2005 года рождения в процессе игры взобрался на дерево высостой около четырёх метров.

«Видимо, решил попробовать себя физически. А в результате спуск оказался проблемным. Потому что залазить всегда легче, чем спускаться», — рассказал начальник МАСС Дмитрий Фокин.

Высота была не маленькая — три-четыре метра, порядка второго этажа. Падение оттуда было бы чревато получением различных травм. Поэтому мальчик не стал рисковать, боясь, что сорвётся. Очевидцы обратились за помощью к спасателям МАСС.

«Ребята приехали, лестницу поставили, подстраховали мальчика, в сопровождении сотрудников, спустили на землю и передали родственникам», — пояснил Дмитрий Фокин.

Напомним, в апреле спасатели вызволили мальчика из металлического кольца в Новосибирске.