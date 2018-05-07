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Игра новосибирского подростка закончилась на дереве

 7 мая, 12:03
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Игра новосибирского подростка закончилась на дереве
фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске мальчик решил проверить себя, покорив высокое дерево, однако самостоятельно спуститься оттуда он не смог — на помощь пришли спасатели.

6 мая около 14:00 подросток 2005 года рождения в процессе игры взобрался на дерево высостой около четырёх метров.

«Видимо, решил попробовать себя физически. А в результате спуск оказался проблемным. Потому что залазить всегда легче, чем спускаться», — рассказал начальник МАСС Дмитрий Фокин.

Высота была не маленькая — три-четыре метра, порядка второго этажа. Падение оттуда было бы чревато получением различных травм. Поэтому мальчик не стал рисковать, боясь, что сорвётся. Очевидцы обратились за помощью к спасателям МАСС.

«Ребята приехали, лестницу поставили, подстраховали мальчика, в сопровождении сотрудников, спустили на землю и передали родственникам», — пояснил Дмитрий Фокин.

Напомним, в апреле спасатели вызволили мальчика из металлического кольца в Новосибирске.

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