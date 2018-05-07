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Мамонтёнка разрушили в рабочем районе Барнаула

 7 мая, 13:37
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Мамонтёнка разрушили в рабочем районе Барнаула
фото из паблика Barnaul 22 в соцсети «ВКонтакте»

Любимую жителями Барнаула скульптуру мамонтёнка разобрали до основания; остатки арт-объекта демонтируют, жители города негодуют.

В историческом рабочем районе Барнаула Поток в очередной раз «раздели» скульптуру, изображающую милого мамонтёнка.

На Поток, в сквер «Химиков», статую перенесли в мае 2017 года. За год, что «Мамонтёнок» стоял в сквере, его неоднократно ломали вандалы. В этот раз объект ободрали до арматуры, оставив только фрагмент головы и бивни.

Мотивы вандалов горожанам не совсем понятны. По их словам, сборщики металлолома на скульптуру бы не позарились, потому что она сделана не из метала, а из полимерного материала.

Барнаульцы поделились снимками с места, где стоял мамонтёнок, в паблике Barnaul 22 в соцсети «ВКонтакте». Комментарии подписчиков группы были практически единогласными: подавляющее большинство высказали готовность оторвать злоумышленникам «руки вместе с головой».

Тем временем, скульптуру демонтировали рабочие.

Напомним, в декабре 2017 года сборщики металлолома похитили с омского кладбища бронзовые бюсты некогда первых лиц города.

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