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Новосибирец ограбил пенсионерку

 7 мая, 08:55
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Новосибирец ограбил пенсионерку
фото пресс-службы областной полиции

Злоумышленник отобрал у бабушки кошелёк — он задержан.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе областной полиции, 40-летний житель Кировского района Новосибирска был задержан за грабёж. Подозреваемый вошёл со своей жертвой в подъезд и отобрал кошелёк.

Объектом посягательства стала 72-летняя женщина. Преступник, войдя с ней в лифт, силой забрал у неё кошелёк и убежал.

В подъезде была установлена видеокамера — поэтому грабителя быстро задержал патруль ДПС. В полиции выяснили, что он уже был судим за кражу и побои.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело, ему грозит срок по статье за грабёж. Идёт следствие.

Напомним, в Новосибирске на майских праздниках установщик окон ограбил прохожего.

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