Новосибирец ограбил пенсионерку

Злоумышленник отобрал у бабушки кошелёк — он задержан.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе областной полиции, 40-летний житель Кировского района Новосибирска был задержан за грабёж. Подозреваемый вошёл со своей жертвой в подъезд и отобрал кошелёк.



Объектом посягательства стала 72-летняя женщина. Преступник, войдя с ней в лифт, силой забрал у неё кошелёк и убежал.



В подъезде была установлена видеокамера — поэтому грабителя быстро задержал патруль ДПС. В полиции выяснили, что он уже был судим за кражу и побои.



Против подозреваемого возбудили уголовное дело, ему грозит срок по статье за грабёж. Идёт следствие.



Напомним, в Новосибирске на майских праздниках установщик окон ограбил прохожего.