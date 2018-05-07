Новосибирские активисты попросили у Локтя разрешения кататься у Монумента славы

Представители движения «Привет, велосипед!» опубликовали открытое письмо мэру Новосибирска, в котором просят сохранить после реконструкции доступность для передвижения на велосипедах в сквере Монумента славы.

В Новосибирске планируется реконструкция Монумента славы. Как заявила ректор Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств Наталья Багровая, после благоустройства там будет запрещено передвижение на скейтах, велосипедах, роликовых коньках и прочем.

Активисты общественного движения «Привет, велосипед!» не смогли проигнорировать подобное заявление и написали открытое письмо мэру Новосибирска Анатолию Локтю с просьбой оставить сквер доступным для велосипедистов.

«Обращаем Ваше внимание, что комплекс служит не только мемориалом, но и местом прогулок, передвижения для тысяч жителей Ленинского района, да и всего города. С другой стороны, мнение, что передвигаясь по территории комплекса на велосипеде (или ином виде микротранспорта) вы совершаете некое кощунственное действие, не выдерживает никакой критики. Это напоминает запрещение концертов активистами и другие псевдопатриотические запретительные действия», — написали в письме, опубликованном в группе «Привет, велосипед!» в соцсети «ВКонтакте».

Также общественники отметили, что в городе мало комфортных и безопасных территорий для передвижения на велосипедах, скейтах и роликах.

«Вместо того, чтобы увеличивать их количество, двигаться в сторону современного города, мы опять принимаем такие сомнительные решения, которые отодвигают Новосибирск в статус провинциальных городов второго порядка. Просим Вас сохранить последовательную позицию мэрии города Новосибирска — создавать условия для всех видов микромобильности в реконструируемых общественных пространствах города, как, например, это было реализовано на Михайловской набережной», — сказано в обращении.

Данное письмо направлено также и ректору НГУАДИ.

Напомним, в мае две тысячи новосибирцев приняли участие в майском велопробеге.