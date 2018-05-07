Новосибирский влогер завёл пролежавшие полгода на дне озера «Жигули»

Шесть месяцев назад новосибирский видеоблогер скинул в озеро авто, чтобы потом завести его и показать, что люди зря ругают «Жигули».

На новосибирском Youtube-канале «Гараж 54» опубликовали видео, которое доказывает, что «Жигули» — не такое уж и плохое авто. Полгода назад ради эксперимента машину закинули на дно озера. Теперь же, когда лёд растаял, ведущий канала Владислав Барашенков достал авто с помощью крана. После зимовки в воде машина выглядела плачевно: проржавела, из-за давления льда корпус смялся.

Но это не остановило влогера. Он сделал несколько манипуляций: выгнал из двигателя воду, продул систему зажигания, подал топливо и поменял свечи. И машина загудела — завелась.

Так Владислав Барашенков хотел показать, что в любом случае мотор остаётся «живым» и, если приложить некоторые усилия, его можно завести. Также он отметил, что зря многие ругают «Жигули».

«Не ругайте „Жигули“ — это крутые тачки. Это вам не какая-нибудь иномарка», — сказал влогер.

Напомним, в феврале новосибирские влогеры собрали вездеход из микроавтобуса.