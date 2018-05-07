7 баллов
+6 °C

Обманутые новосибирцы пригрозили антипремией коммунисту

 7 мая, 16:03
подходящие темы
Обманутые новосибирцы пригрозили антипремией коммунисту
фото юлии злобинской

Вложившиеся в долгострой жители Новосибирска хотят вручить застройщику издевательский приз — дом на Нарымской не строится.

Дольщики недостроя на Нарымской учредили свой приз, который хотят вручить совладельцу компании «Строймастер» Евгению Коновалову. Народную премию назвали «Антистроитель года».

Как рассказала Сиб.фм одна из обманутых жительниц Новосибирска Юлия Злобинская, договор со строителями был заключён пять лет назад.

«Мы заключили договор с Евгением Коноваловым — к слову сказать, он депутат Заксобрания от КПРФ. Он член комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам. Договор мы заключили ещё в 2013 году, а сдача наших секций была назначена на июнь 2017 года. Но нам было предложено подписать дополнительное соглашение со сроком сдачи в ноябре 2018 года. По факту — на сегодняшний день секции имеют три этажа каркаса и очевидно, что секции к указанному сроку сданы не будут. А представитель холдинга „Строймастер“ в присутствии прессы в начале ноября 2017 г. перед камерой обещал, что к концу февраля 2018 г. будет возведено 100 % каркаса. Обманули», — говорит дольщица.

В компании «Строймастер» прокомментировать ситуацию отказались. Своё жильё ждёт почти тысяча семей.

Напомним, в апреле власти Новосибирской области пообещали до конца 2018 года достроить 10 «проблемных» многоквартирных домов.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 3 мая, 18:47 • статья

Лёд на сто миллионов

В Новосибирске определили проектировщика новой ледовой арены. Им стал институт, разрабатывавший документацию для «Волгоград —Арены» и «Зенит».
 18 апреля, 14:57 • статья

Квадратные метры стремятся вверх

Как будет меняться стоимость жилья в 2018 году: Сиб.фм пообщался с игроками рынка и узнал инсайды.
 17 апреля, 16:27 • статья

Объехали проблемы

Полпред Президента в СФО Сергей Меняйло, врио губернатора НСО Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть объехали проблемные долгострои. Какие варианты решения проблем обманутых дольщиков предлагают чиновники в материале Сиб.фм
самое популярное
 24 апреля, 13:46 • новость

Девушка с голой попой шокировала пассажиров новосибирского метро

Небольшой переполох вызвала белокурая пассажирка, которая была замечена в Новосибирском метрополитене — красавица была одета по последней моде — в рваных джинсах, при этом огромная дырка красовалась у блондинки на ягодицах.
 26 апреля, 16:38 • новость

Я начинаю сходить с ума — арест тушившего «Зимнюю вишню» пожарного признали законным

Пожарному, тушившему кемеровский ТЦ, Сергею Генину отказали в удовлетворении апелляционной жалобы — адвокат потерпевших считает, что сотрудники спасали вещи из гардероба, а не людей.
 28 апреля, 14:22 • новость

Пьяную дебоширку вышвырнули из автобуса в Новосибирске

В Новосибирске женщина вместе со своей подругой заставила парня уступить ей место, а после «победы» устроила истерику в автобусе.
 24 апреля, 11:07 • новость

Телом на море, ушами в Сибири: Yota снизит цены на связь в Крыму

Более чем в семь раз российский инновационный оператор уменьшит стоимость на исходящие звонки в Крыму.
 2 мая, 17:34 • новость

WhatsApp заблокируют в России уже летом 2018 года

Блокировка WhatsApp может последовать по тем же причинам, по которым ранее было принято решение о блокировке Telegram, сообщает «Звезда» со ссылкой на экспертов портала akket.com.
 3 мая, 06:04 • новость

В эфир вышла новосибирская серия «Следствие вели...»

Серия документального цикла «Следствие вели...» с Леонидом Каневским вышла в эфир телеканала НТВ; для создания фильма съёмочная группа приезжала в Новосибирск.