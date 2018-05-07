Обманутые новосибирцы пригрозили антипремией коммунисту

Вложившиеся в долгострой жители Новосибирска хотят вручить застройщику издевательский приз — дом на Нарымской не строится.

Дольщики недостроя на Нарымской учредили свой приз, который хотят вручить совладельцу компании «Строймастер» Евгению Коновалову. Народную премию назвали «Антистроитель года».



Как рассказала Сиб.фм одна из обманутых жительниц Новосибирска Юлия Злобинская, договор со строителями был заключён пять лет назад.



«Мы заключили договор с Евгением Коноваловым — к слову сказать, он депутат Заксобрания от КПРФ. Он член комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам. Договор мы заключили ещё в 2013 году, а сдача наших секций была назначена на июнь 2017 года. Но нам было предложено подписать дополнительное соглашение со сроком сдачи в ноябре 2018 года. По факту — на сегодняшний день секции имеют три этажа каркаса и очевидно, что секции к указанному сроку сданы не будут. А представитель холдинга „Строймастер“ в присутствии прессы в начале ноября 2017 г. перед камерой обещал, что к концу февраля 2018 г. будет возведено 100 % каркаса. Обманули», — говорит дольщица.



В компании «Строймастер» прокомментировать ситуацию отказались. Своё жильё ждёт почти тысяча семей.



Напомним, в апреле власти Новосибирской области пообещали до конца 2018 года достроить 10 «проблемных» многоквартирных домов.