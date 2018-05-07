Пневмония и ОРВИ унесли жизни 10 подопечных психоневрологического интерната в ЕАО

Из нескольких сотен заболевших пневмонией и ОРВИ погибли 10 госпитализированных пациентов; все они оказались жителями Биробиджанского психоневрологического интерната, сообщили «Известия».

В больницы Биробиджана с симптомами воспаления лёгких и ОРВИ жители Еврейской автономной области стали поступать ещё в марте. Врачи диагностировали пневмонию у 150 пациентов.

От осложнений скончались восемь госпитализированных подопечных Биробиджанского психоневрологического интерната. Чуть позже число умерших достигло 10.

Региональный следственный комитет возбудил уголовные дела о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура ЕАО провела по этим делам проверку и сегодня направила её материалы следователям.

Напомним, в начале апреля от свиного гриппа скончался житель Болотнинского района Новосибирской области.

