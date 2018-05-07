7 баллов
+6 °C

Пневмония и ОРВИ унесли жизни 10 подопечных психоневрологического интерната в ЕАО

 7 мая, 14:54
подходящие темы
Пневмония и ОРВИ унесли жизни 10 подопечных психоневрологического интерната в ЕАО
фото с сайта pixabay.com

Из нескольких сотен заболевших пневмонией и ОРВИ погибли 10 госпитализированных пациентов; все они оказались жителями Биробиджанского психоневрологического интерната, сообщили «Известия».

В больницы Биробиджана с симптомами воспаления лёгких и ОРВИ жители Еврейской автономной области стали поступать ещё в марте. Врачи диагностировали пневмонию у 150 пациентов.

От осложнений скончались восемь госпитализированных подопечных Биробиджанского психоневрологического интерната. Чуть позже число умерших достигло 10.

Региональный следственный комитет возбудил уголовные дела о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура ЕАО провела по этим делам проверку и сегодня направила её материалы следователям.

Напомним, в начале апреля от свиного гриппа скончался житель Болотнинского района Новосибирской области.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 26 марта, 14:34 • статья

Доживать до онкологии

Вы в Новосибирске, и у вас диагностировали рак. Что делать? Чего можно ждать от государства и как вообще себя вести? Корреспондент Сиб.фм разобрался в вопросе и надеется, что эта информация никогда вам не пригодится.
 19 февраля, 16:32 • статья

С чего начнётся новое метро: итоги опроса Сиб.фм

Более 7,2 тысячи жителей Новосибирска проголосовали за девять мегапроектов в опросе «Мост, обход или метро?» Какие пять строек века выбрали жители Новосибирска и с чего начнётся строительство метро — в итогах опроса Сиб.фм.
 1 февраля, 13:05 • статья

Мост, обход или метро: мнение власти

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников оценил мнение жителей города по вопросам строительства, ознакомившись с предварительными итогами опроса Сиб.фм.
самое популярное
 24 апреля, 13:46 • новость

Девушка с голой попой шокировала пассажиров новосибирского метро

Небольшой переполох вызвала белокурая пассажирка, которая была замечена в Новосибирском метрополитене — красавица была одета по последней моде — в рваных джинсах, при этом огромная дырка красовалась у блондинки на ягодицах.
 26 апреля, 16:38 • новость

Я начинаю сходить с ума — арест тушившего «Зимнюю вишню» пожарного признали законным

Пожарному, тушившему кемеровский ТЦ, Сергею Генину отказали в удовлетворении апелляционной жалобы — адвокат потерпевших считает, что сотрудники спасали вещи из гардероба, а не людей.
 28 апреля, 14:22 • новость

Пьяную дебоширку вышвырнули из автобуса в Новосибирске

В Новосибирске женщина вместе со своей подругой заставила парня уступить ей место, а после «победы» устроила истерику в автобусе.
 24 апреля, 11:07 • новость

Телом на море, ушами в Сибири: Yota снизит цены на связь в Крыму

Более чем в семь раз российский инновационный оператор уменьшит стоимость на исходящие звонки в Крыму.
 2 мая, 17:34 • новость

WhatsApp заблокируют в России уже летом 2018 года

Блокировка WhatsApp может последовать по тем же причинам, по которым ранее было принято решение о блокировке Telegram, сообщает «Звезда» со ссылкой на экспертов портала akket.com.
 3 мая, 06:04 • новость

В эфир вышла новосибирская серия «Следствие вели...»

Серия документального цикла «Следствие вели...» с Леонидом Каневским вышла в эфир телеканала НТВ; для создания фильма съёмочная группа приезжала в Новосибирск.