Спустя 20 лет после ранения барнаульца прооперировали в клинике Мешалкина

Специалисты клиники Мешалкина вылечили жителя Барнаула с длительно существующим артериовенозным сбросом, проведя ему редкую операцию.

42-летний житель Барнаула Владимир Маливан поступил в кардиохирургическое отделение сосудистой патологии и гибридных технологий клиники Мешалкина с посттравматической артериовенозной фистулой (прямым соединением общей подвздошной артерии с общей подвздошной веной — прим. Сиб.фм). Недуг возник у мужчины в результате огнестрельного ранения, полученного более 20 лет назад. За это время у него развилась высокая лёгочная гипертензия — патология, которая характеризуется повышенным давлением в малом круге кровообращения. Его давление в лёгочной артерии превышало норму почти в четыре раза. Также грозным осложнением артериовенозной фистулы стала аневризма, диаметр которой достиг 10 сантиметров.

«На протяжении десяти лет меня беспокоила сильная одышка, я плохо переносил минимальную физическую нагрузку — последние полгода мог пройти не более 150–200 метров. Из-за слабого здоровья я давно не работаю. Большую часть времени я проводил в постели, жил на обезболивающих.

Не единожды я обращался за помощью в медицинские учреждения Алтайского края, но врачи не брались выполнять операцию из-за сложности поражения», — рассказал Владимир Маливан.

Центр Мешалкина ему посоветовали друзья, родственники которых прошли там успешное оперативное лечение. Специалисты учреждения восстановили ему целостность сосудов.

«За последних два десятилетия в мировой хирургической практике описано всего восемь оперативных вмешательств при длительно существующем артериовенозном сбросе.

В российской научной литературе описаний подобных вмешательств не встречается», — отметила пресс-служба клиники Мешалкина.

Хирург Артём Рабцун сообщил, что после реабилитации у пациента значительно возрастёт толерантность к физическим нагрузкам, а через полгода он сможет вернуться к полноценной жизни.

По словам Владимира Маливана, после полного восстановления он мечтает вернуться к любимой работе, заниматься которой долгие годы не позволяло состояние здоровья.

Напомним, в апреле молодую маму с опасной патологией спасли хирурги клиники Мешалкина.