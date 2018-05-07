Потерявший семью в «Зимней вишне» житель Кемерово даст пресс-конференцию в Москве

фото из аккаунта Игоря Вострикова в Instagram

Игорь Востриков, потерявший сестру, жену и троих детей в пожаре в кемеровском ТЦ, стал общественником-энтузиастом; 10 мая он обнародует результаты собственного расследования о трагедии.

Житель Кемерово Игорь Востриков, чьи родные погибли в «Зимней вишне», организовал и возглавил движение «Глас народа». Вместе с неравнодушными общественниками Востриков начал выяснять подробности произошедшей 25 марта трагедии в кемеровском ТРЦ.

В течение месяца они вели расследование обстоятельств и причин ЧП, которое обернулось массовыми жертвами. Наконец Игорь Востриков объявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что «ему есть, что сказать».

«Приглашаю все СМИ, блогеров. 10.05.2018 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция жителя Кемерова, потерявшего всю семью при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», Игоря Вострикова на тему: «Секреты „Зимней вишни“: итоги личного расследования страшной трагедии», — написал в своём посте Востриков.

Лидер движения «Глас народа» отметил, что вторым спикером на пресс-конференции станет юрист и правозащитник Екатерина Гордон.

Напомним, в апреле Игорь Востриков кинул клич в соцсетях с намерением собрать команду, чтобы открыть СМИ и снять разоблачающий фильм о пропаганде и манипуляциях общественным сознанием.