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Стеклянное ограждение рухнуло со второго этажа в новосибирском ТЦ

 7 мая, 13:59
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Стеклянное ограждение рухнуло со второго этажа в новосибирском ТЦ
фото из паблика «инцидент новосибирск» в соцсети «вконтакте»

В торговом центре «Сан Сити» на левобережье Новосибирска со второго этажа упало стеклянное ограждение; к счастью, обошлось без жертв.

Со второго уровня торгового центра «Сан Сити» упала часть витрины из калёного стекла. Конструкция приземлилась перед эскалатором в галерее первого этажа и разбилась вдребезги.

Осколки рассыпались по полу. К счастью, никто из посетителей не пострадал.

«Проверять надо каждый см в тц этих, везде опасность может подстерегать. Вот так придёшь купить что-то или в кино и раз сдох человек, либо переломался. А отвечать кто будет? Правильно, никто. Всем ты нафиг не нужен», — написал подписчик группы «Инцидент Новосибирск» с символичным ником Charles Darwin.

Напомним, в марте-апреле, после трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», массовые проверки обеспечения безопасности прошли в торговых центрах Новосибирска.

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