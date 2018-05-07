Стеклянное ограждение рухнуло со второго этажа в новосибирском ТЦ

В торговом центре «Сан Сити» на левобережье Новосибирска со второго этажа упало стеклянное ограждение; к счастью, обошлось без жертв.

Со второго уровня торгового центра «Сан Сити» упала часть витрины из калёного стекла. Конструкция приземлилась перед эскалатором в галерее первого этажа и разбилась вдребезги.

Осколки рассыпались по полу. К счастью, никто из посетителей не пострадал.

«Проверять надо каждый см в тц этих, везде опасность может подстерегать. Вот так придёшь купить что-то или в кино и раз сдох человек, либо переломался. А отвечать кто будет? Правильно, никто. Всем ты нафиг не нужен», — написал подписчик группы «Инцидент Новосибирск» с символичным ником Charles Darwin.

Напомним, в марте-апреле, после трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», массовые проверки обеспечения безопасности прошли в торговых центрах Новосибирска.

