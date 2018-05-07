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В Новосибирск пришла погода со сложным характером

 7 мая, 15:55
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В Новосибирск пришла погода со сложным характером
фото с сайта pixabay.com

Дождь, снег, минусовая температура — ближайшие три дня погода будет испытывать терпение жителей Новосибирска.

Западно-Сибирский гидрометцентр дал прогноз погоды на ближайшие три дня в Новосибирске. И звучит он далеко не оптимистично.

«В ближайшие дни ожидается неустойчивый характер погоды. Будет довольно прохладно», — сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

8 мая ожидается прохождение циклона, поэтому в городе прогнозируются интенсивные дожди, а ночью прибавится ещё и мокрый снег. Ветер будет западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью +2...+4, днём +7...+9 градусов.

9-10 мая циклон будет смещаться постепенно на восток. Ночью на 9-е вероятен небольшой снег с дождём. Днём без осадков. Ветер 3-8 метров в секунду. Также он сменит направление: сначала будет северо-западный, затем перейдёт на восточный. Температура ночью 0...-2 градуса, днём +8...+10.

10 мая будет также без осадков, ветер 3-8 метров в секунду. Температура ночью около 0 градусов, днём +10...+12.

Напомним, на прошедших длинных майских выходных в Новосибирске была неоднозначная погода.

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