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Владимир Путин вновь стал президентом России

 7 мая, 16:58
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Владимир Путин вновь стал президентом России
фото с сайта kremlin.ru

В Большом Кремлёвском дворце прошла уже четвёртая для Владимира Путина инаугурация.

Сегодня, 7 мая, в 16:00 по местному времени прошла церемония инаугурации президента РФ. Всё началось с торжественного внесения флага России, Штандарта Президента, Конституции России и Знака Президента России в Андреевский зал Большого Кремлёвского дворца.

«В соответствии со статьёй 82 Конституции РФ в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного Суда Российской Федерации Владимир Путин принёс присягу народу России», — сообщили на сайте Кремля.

Председатель Конституционного Суда Валерий Зорькин объявил о вступлении Владимира Путина в должность Президента Российской Федерации.

Напомним, в апреле Владимир Путин призвал парламентариев уделять особое внимание значимости Конституции.

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